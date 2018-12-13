Италия призвала ЕС не политизировать «Северный поток — 2»

Москва, 13 декабря. Посол Италии в России Паскуале Терраччано раскритиковал решение Европарламента выступить против проекта «Северный поток — 2». По его словам, евродепутаты напрасно пытаются политизировать чисто экономический вопрос.

«Не думаем, что газопроводы нужно политизировать. Говоря о «Северном потоке — 2», надо исходить из экономической целесообразности. Также нам не нравится, что профильные органы ЕС выступали против «Южного потока». Это влияет на цену газа для Италии», — цитирует посла KP.ru.

Напомним, что накануне вечером Европарламент принял резолюцию, в которой выступил против строительства «Северного потока — 2».

Участники голосования пришли к выводу, что Украина играет важную роль в европейской энергосистеме, а «Северный поток — 2» якобы ставит под угрозу энергобезопасность.

Напомним, что газопровод «Северный поток —2» должен соединить Россию и Германию через Балтийское море. Длина магистрали составляет 1224 км, а проектная мощность — 55 млрд кубометров в год.

Главными противниками проекта являются Украина и США. Киев выступает против «Северного потока — 2», поскольку в случае строительства газопровода страна лишится доходов от транзита российского газа, надобность в котором отпадет. Вашингтон же видит в лице России прямого конкурента, который может помешать американским компаниям выйти на европейский рынок со своим сжиженным природным газом.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что «Северный поток — 2» не только не угрожает, а, напротив, усиливает энергобезопасность Европы, поскольку обеспечит стабильность поставок газа.