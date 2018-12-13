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«Европейская помойка»: в Госдуме прокомментировали протесты поляков из-за украинской еды

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«Европейская помойка»: в Госдуме прокомментировали протесты поляков из-за украинской еды
Москва, 13 декабря. Ограничить ввоз в Польшу некачественных продуктов из Украины потребовала группа активистов, одетых, по примеру французов, в желтые жилеты.  

Протестующие перекрыли одну из основных дорог неподалеку от города Прушков, соединяющую Украину с Германией, и требуют встречи с польским премьер-министром. 

«Требуем также установление пошлины на украинские продукты. С Украины к нам можно ввозить продукты, выращенные с помощью запрещенных у нас химических удобрений. Требуем маркировки всех польских и украинских продуктов» — заявил один из фермеров, участвующих в акции.

Вместе с тем продукты из Украины поставляются также в РФ, и их качество также может вызвать ряд вопросов. Федеральное агентство новостей поинтересовалось мнением на этот счет у первого зампреда комитета Госдумы по образованию и науке Геннадия Онищенко.

«Польша является европейской помойкой, куда сваливаются все продукты, сверхлимитные, сверх квот, которые установлены Европейским союзом для каждой страны. Все избытки идут в Польшу, а оттуда — к нам», — напомнил он. 

«Европейская помойка»: в Госдуме прокомментировали протесты поляков из-за украинской еды

Вместе с тем в акции польских активистов Онищенко видит только политические мотивы. Что же касается ввозимых из Украины в Россию продуктов, то парламентарий сожалеет, что их сейчас стало мало.

«Из-за бездумной антинародной позиции нынешнего незаконного руководства этой страны в лице господина Порошенко и его камарильи» — пояснил он.

По словам Онищенко, ввозимые из Украины в РФ продукты контролируются Роспотребнадзором, а также другими ведомствами, которые этим занимаются.

«Поэтому говорить о том, что ситуация как-то резко поменялась, у меня оснований нет. Идти на поводу у поляков, которые никогда себя не вели солидно, я не вижу необходимости» — отметил он.

«А там, где нужно, там останавливают, запрещают — это делается в том рабочем порядке, который установлен российским законодательством» — подытожил депутат Госдумы РФ.

Автор: Наталья Макеева
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