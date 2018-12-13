«Кое-кому пора отрезветь»: в Госдуме объяснили, почему Россия высылает словацкого дипломата

Москва высылает словацкого военного дипломата, он объявлен персоной нон грата и должен покинуть территорию РФ в течение двух суток. Высылаемому дипломату уже вручена соответствующая нота. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, высылка словацкого дипломата стала ответом на аналогичные действия Словакии. Ранее словацкие власти выслали из страны представителя военного атташата посольства РФ в Братиславе. Комментируя это решение, премьер-министр страны Петер Пеллегрини тогда заявил, что российский дипломат якобы незаконно занимался сбором данных о Словакии и НАТО.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в комментарии Федеральному агентству новостей отметил, что высылка словацкого дипломата в ответ на недружественные действия Братиславы должна отрезвить некоторые европейские столицы, которые, подпадая под чужое влияние, готовы пренебрегать хорошими отношениями с Россией.

«Безусловно, я поддерживаю данную меру, она направлена на недопущение предъявления нам бездоказательных обвинений, я имею в виду высылку нашего военного атташе из Словакии, — отметил Швыткин. — Так что ответный ход со стороны нашего МИД, безусловно, оправдан. Это необходимо: кое-кому в Европе пора уже отрезветь».

По словам парламентария, это послужит уроком тем силам, которые принимают недружественные по отношению к России решения.

«Бездоказательные обвинения в адрес нашей страны и решения о высылке российских дипломатов, безусловно, носят политизированный характер. Это недопустимо для стран, которые хотят устанавливать с нами взаимовыгодные отношения», — подчеркнул зампред комитета Госдумы.

В связи с этой ситуацией парламентарий дал совет властям Словакии.

«Пользуясь случаем, призываю руководство Словакии еще раз взглянуть на создавшуюся ситуацию, вспомнить о хороших отношениях между Москвой и Братиславой и, конечно, не допускать впредь подобных недружественных действий по отношению к нашей стране», — резюмировал Юрий Швыткин.

Напомним, бездоказательные обвинения в адрес российских дипломатов давно уже стали «нормальной» европейской практикой. Ранее Греция обвинила двух сотрудников российской дипмиссии в якобы попытках незаконного сбора и распространения информации, российских дипломатов выслали из Афин, а в ответ Москва предприняла зеркальные меры.