Москва, 13 декабря. Президент Украины Петр Порошенко продолжает миссию бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, возложенную на него США, — стать основным элементом борьбы с Россией, считает экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми.

По словам Кедми, Украина продолжает «святое дело» Саакашвили: то, что не удалось сделать Саакавшивили военными действиями, то Порошенко пытается сделать невоенными. Военное вмешательство не привело страны Запада к нужному результату, поэтому сейчас используются другие методы, добавил Кедми.

«Сначала цепной собакой против России была назначена Грузия, поскольку ей легко овладели при полном попустительстве России», — заявил экс-глава израильской спецслужбы в эфире телеканала «Россия-1».

Киевский режим выполняет роль, возложенную на него инициаторами госпереворота на Украине в 2014 году. В западных странах не решаются на радикальные выпады, зато на Украине такую роль выполняют с радостью. При этом Порошенко всеми силами пытается доказать, что только он способен выполнить эту миссию.

«И Порошенко пытается доказать Америке: «Я эту миссию выполню лучше всех, оставьте меня у власти, потому что другие будут хуже. Мадам Тимошенко не сможет быть такой, как я, а я – почти Саакашвили!» — считает Кедми.

Эксперт обратил внимание, что до сих пор никто не озвучил правду о войне в Южной Осетии в 2008 году и о том, что сделал Саакашвили. Все продолжают в голос осуждать РФ, но то, что действительно произошло, скрывают. Та же ситуация происходит и с провокацией Украины в Керченском проливе, добавил Кедми.

Напомним, в августе 2008 года Грузия подвергла обстрелам город Цхинвал и другие населенные пункты в Южной Осетии. С первых часов войны мировая общественность обвинила РФ в развязывании войны, однако доклад Международной комиссии по расследованию обстоятельств войны на Южном Кавказе под эгидой Евросоюза доказал, что ответственность за эскалацию конфликта несет Грузия.