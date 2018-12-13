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МИД РФ предупредил об отмене рейсов в Тунис из-за забастовки

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МИД РФ предупредил об отмене рейсов в Тунис из-за забастовки

Москва, 13 декабря. Ситуационно-кризисный центр МИД России предупредил о сбоях в работе столичного международного аэропорта Тунис — Карфаген 13 и 14 декабря. В департаменте отметили, что причиной сбоя стала забастовка авиадиспетчеров.

«13-14 декабря – сбои в работе столичного международного аэропорта Тунис-Карфаген (TUN) из-за забастовки авиадиспетчеров», — говорится в сообщении ДСКЦ МИД РФ в Twitter.

В ДСКЦ отметили, что из-за забастовки ожидаются задержки и отмены некоторых рейсов. Напомним, Тунис на протяжении последних лет находится на грани кризиса. Социальное положение граждан страны остается плачевным, а реальная власть в Тунисе сосредоточена в руках экстремистских и преступных группировок.

Автор: Софья Куликова
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