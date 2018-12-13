МИД РФ предупредил об отмене рейсов в Тунис из-за забастовки
Москва, 13 декабря. Ситуационно-кризисный центр МИД России предупредил о сбоях в работе столичного международного аэропорта Тунис — Карфаген 13 и 14 декабря. В департаменте отметили, что причиной сбоя стала забастовка авиадиспетчеров.
«13-14 декабря – сбои в работе столичного международного аэропорта Тунис-Карфаген (TUN) из-за забастовки авиадиспетчеров», — говорится в сообщении ДСКЦ МИД РФ в Twitter.
В ДСКЦ отметили, что из-за забастовки ожидаются задержки и отмены некоторых рейсов. Напомним, Тунис на протяжении последних лет находится на грани кризиса. Социальное положение граждан страны остается плачевным, а реальная власть в Тунисе сосредоточена в руках экстремистских и преступных группировок.
#Тунис – 13-14 декабря – сбои в работе столичного международного аэропорта Тунис-Карфаген (TUN) из-за забастовки авиадиспетчеров; ожидаются задержки и отмена рейсов pic.twitter.com/ok3weBvTt2— МИД России ???????? ДСКЦ (@MID_travel) 13 декабря 2018 г.