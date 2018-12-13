Десятки военных машин НАТО прибыли на север Косово и Метохии



Белград, 13 декабря. На север автономного сербского края Косово и Метохия прибыла колонна из 45 автомобилей миссии НАТО. В колонне следуют как военные машины, так и спецтехника с барьерами и колючей проволокой.

По данным местных СМИ, в пятницу, 14 декабря, должно пройти окончательное голосование по созданию армии самопровозглашенной республики Косово. Против этого решительно выступает правительство Сербии.

Планы Косова не одобрил и генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его мнению, эти планы прозвучали «в крайне неудачный момент и подрывает стабильность и перспективы вступления Косова в НАТО».