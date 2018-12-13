Россияне не пострадали при сходе с рельсов пассажирского поезда в Турции

Анкара, 13 декабря. Граждане России не пострадали в результате железнодорожной катастрофы в Турции. Об этом сообщила пресс-атташе посольства России в Турции Ирина Касимова.

«По предварительным данным турецких экстренных служб, россиян среди пострадавших в железнодорожной аварии в Анкаре нет», — пояснила Касимова.

Напомним, минувшим утром на западных окраинах Анкары произошла железнодорожная авария. Скоростной поезд, следовавший из Анкары в город Конья, столкнулся с маневровым локомотивом, после чего сошел с рельсов и врезался в опору надземного перехода. В результате аварии погибли девять человек, еще 47 получили ранения.