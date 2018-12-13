Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новороссия

ДНР передала Киеву 13 осужденных, пожелавших отбывать наказание на Украине

33
0 Оставить комментарий

ДНР передала Киеву 13 осужденных, пожелавших отбывать наказание на Украине

Донецк, 13 декабря. Киеву было передано 13 осужденных для дальнейшего отбывания наказания в украинских тюрьмах, сообщили в пресс-службе аппарата уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой.

«Состоялась передача 13 лиц, осужденных до начала конфликта, которые изъявили желание продолжить отбывать наказание на территории Украины, а также материалов уголовных дел», — говорится в сообщении.

Власти ДНР передали Киеву осужденных в четверг, 13 декабря. Отмечается, что в передаче заключенных принимала участие лично Морозова.

Передача заключенных Киеву была осуществлена на КПП «Еленовка». Процедура прошла без происшествий.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году после государственного переворота в стране. ДНР и ЛНР, отказавшись подчиняться новому руководству, заявили о своей независимости. В ответ Киев начал вести против республик Донбасса военные операции. Жертвами конфликта, по последним данным, стали более 10 тысяч человек. 

Автор: Данила Копп
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.