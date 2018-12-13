Луганск, 13 декабря. Президент Украины Петр Порошенко в преддверии выборов главы государства отрабатывает быстрый побег из страны, считает представитель Луганской народной республики в контактной группе Родион Мирошник.

По словам Мирошника, именно с этим связаны частые поездки украинского президента на отдых за рубеж. Представитель ЛНР отметил, что выезжать из страны Порошенко не мешают даже его собственные заявления о том, что на Украине «идет война».

«Порошенко, видимо, просто тренируется, как ему быстро уматывать из Украины, потому что цена выборов для него слишком высока, то есть это в полном смысле потеря всего», — заявил Мирошник на YouTube-канале Open Ukraine.

По словам политика, новый президент Украины, кем бы он ни был, «припомнит Порошенко все» с точки зрения коммерческих и властных интересов. При этом, как считает Мирошник, выбор стран, куда действующий украинский глава сможет уехать, невелик. Представитель ЛНР предположил, что его могут принять только США и лишь в том случае, если Порошенко будет нужен Вашингтону и станет четко следовать его указаниям.

«Тогда у него есть какие-то шансы куда-то приехать, отдать свои миллионы и доживать свою жизнь», — заключил политик.

Выборы президента пройдут на Украине 31 марта 2019 года. В настоящее время в стране продолжают публиковать предварительные президентские рейтинги. Согласно им, украинцы не готовы отдавать свои голоса в поддержку действующего главы государства Петра Порошенко. В списке Порошенко проигрывает даже украинскому шоумену Владимиру Зеленскому.