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Коломенский суд оштрафовал Гудкова за организацию несанкционированного митинга

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Коломенский суд оштрафовал Гудкова за организацию несанкционированного митинга

Москва, 13 декабря. Суд в Коломне оштрафовал на 20 тысяч рублей бывшего депутата Госдумы РФ, а ныне лидера «Партии перемен» Дмитрия Гудкова. Причина штрафа — организация Гудковым несанкционированного митинга, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Коломенский суд оштрафовал Гудкова за организацию несанкционированного митинга

Речь идет о кампании Гудкова по призыву жителей Московской области к протестам против появления в Подмосковье новых мусорных полигонов, суд, в частности, обратил внимание на пост Гудкова в Telegram-канале.

Аналогичное административное дело в отношении отца политика, бывшего депутата Госдумы Геннадия Гудкова суд также рассмотрит в четверг. 

Коломенский суд оштрафовал Гудкова за организацию несанкционированного митинга

Коломенский суд оштрафовал Гудкова за организацию несанкционированного митинга

Напомним, президент России Владимир Путин, участвуя в заседании Совета по правам человека, отметил, что призывы к проведению несанкционированных митингов приводят  к событиям, подобным протесту «желтых жилетов» в Париже. Французы выступают против повышения цен на топливо — сотни участников протестного движения задержаны, десятки пострадали в столкновениях с полицией.

О том, кто такой «записной опозиционер» Дмитрий Гудков, можно узнать из материала Федерального агентства новостей

Автор: Федор Веснин
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