Москва, 13 декабря. Суд в Коломне оштрафовал на 20 тысяч рублей бывшего депутата Госдумы РФ, а ныне лидера «Партии перемен» Дмитрия Гудкова. Причина штрафа — организация Гудковым несанкционированного митинга, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Речь идет о кампании Гудкова по призыву жителей Московской области к протестам против появления в Подмосковье новых мусорных полигонов, суд, в частности, обратил внимание на пост Гудкова в Telegram-канале.

Аналогичное административное дело в отношении отца политика, бывшего депутата Госдумы Геннадия Гудкова суд также рассмотрит в четверг.

Напомним, президент России Владимир Путин, участвуя в заседании Совета по правам человека, отметил, что призывы к проведению несанкционированных митингов приводят к событиям, подобным протесту «желтых жилетов» в Париже. Французы выступают против повышения цен на топливо — сотни участников протестного движения задержаны, десятки пострадали в столкновениях с полицией.

О том, кто такой «записной опозиционер» Дмитрий Гудков, можно узнать из материала Федерального агентства новостей.