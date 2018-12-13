Дамаск, 13 декабря. Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал на допросе пойманного сирийскими военнослужащими боевика группировки «Хайят Тахрир аш-Шам». Что удалось узнать от пленного террориста — в материале ФАН.

Группировка «Хайят Тахрир аш-Шам», которая в 2017 году была создана на базе запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра»1, — одно из самых крупных радикальных формирований, действующих в зоне деэскалации «Идлиб». Она регулярно нарушает режим прекращения огня и не признает никаких мирных соглашений по стабилизации обстановки на северо-западе Сирии.

Именно боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» регулярно ведут провокационные обстрелы жилых районов прифронтовых населенных пунктов и позиций сирийских правительственных войск, в результате чего гибнут не только военные САА, но и простые граждане.

И вот одного из террористов радикальной группировки удалось захватить в плен. Военнослужащие САА запретили корреспонденту Федерального агентства новостей называть точное место, где был пойман боевик, однако позволили снять на видео процесс его допроса.

«Меня зовут Махмуд Ахмад Мульки, — рассказывает террорист. — Я родился в Джаль Аль-Кубра в сирийском городе Алеппо 20 января 1964 года. Я был участником группировки «Хайят Тахрир аш-Шам». Лидера этой группировки зовут Абу Джихад. Его полного имени я не знаю».

По словам пленного, лидер «Хайят Тахрир аш-Шам» так же, как и он сам, родился и вырос в Алеппо. Впоследствии Абу Джихад переехал жить в провинцию Идлиб.

Сам Махмуд Ахмад Мульки находился в рядах террористической группировки два с половиной месяца, пока не был пойман сирийскими военнослужащими. Боевик подробно рассказал о том, как попал к САА:

«Я позвонил моему другу, он сказал, что скоро ко мне подъедет мотоцикл, и попросил подойти к нему. Какое-то время я ждал, а потом подошел к этому мотоциклу. Оказалось, что мне звонил не мой друг. Я сказал ему, что потерял дорогу и спрашивал, где находится точка Таухид 2. Он мне сказал что знает и пригласил поехать вместе с ним. Я с ним поехал, а он в итоге отвез меня к вам», — рассказал террорист.

Махмуд также рассказал о мотивах, которые преследуют боевики «Хайят Тахрир аш-Шам». По его словам, многие из них хотят уйти и прекратить воевать, потому что внутри группировки много предателей. Однако среди «Хайят Тахрир аш-Шам» существуют люди, которые хотят продолжить борьбу с правительственными войсками Сирии, рассказал джихадист.

1 Организация запрещена на территории РФ.