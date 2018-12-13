Прокуратура Австрии проводит расследование в отношении российских биатлонистов

Вена, 13 декабря. Прокуратура Австрии по экономическим преступлениям и коррупции проведет расследование в отношении пяти спортсменов сборной РФ по биатлону по подозрению в использовании допинга, а также в отношении пяти россиян в связи с мошенничеством из-за допинга. Об этом сообщает официальный представитель ведомства.

«Период совершения преступления касается Кубка мира по биатлону в Хохфильцене в 2017 году», — сообщил представитель прокуратуры Австрии в комментарии ТАСС.

В ведомстве отметили, что подозреваемые были уведомлены о ведении уголовного дела. Также сообщается, что никаких обысков и допросов пока не проводилось. Посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский заявил, что дипмиссия запросила у генеральной прокуратура страны информацию по делу. В Хохфильцен выехал официальный представитель дипмиссии.

В среду в штаб сборной РФ, приехавшей в Австрию для выступления на этапе Кубка мира в Хохфильцене, прибыли представители МВД Австрии. Правоохранители опросили спортсменов и специалистов. Глава Минспорта РФ Павел Колобков подтвердил информацию об обвинениях и сообщил, что Минспорта РФ, МИД РФ и другие российские ведомства выяснят обстоятельства расследования.