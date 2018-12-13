Украина провела учения с комплексами С-300 в Донбассе

Киев, 13 декабря. Тренировочные учения зенитно-ракетных войск прошли в Донбассе. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе военного ведомства Украины.

По имеющимся данным, в Донбассе прошла тренировка подразделений зенитных ракетных войск, вооруженных зенитно-ракетными комплексами С-300, в рамках выполнения ими поставленных задач.

Согласно информации ведомства, в учениях принимали участие также средства противовоздушной обороны. Сообщается, что подразделения «оттачивали навыки и проводили слаживание дежурных боевых расчетов».

В Минобороны Украины также заявили, что приоритетная роль отводилась тренировке расчетов подразделений зенитных ракетных войск и ПВО сухопутных войск из состава операции Объединенных сил, которые проводили поиск, идентификацию и захват контрольной цели на сопровождение и ее условную ликвидацию.

Напомним, киевские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Согласно последним данным Организации объединенных наций, жертвами конфликта стали свыше 10 тысяч человек.

Ситуацию на юго-востоке Украины пытаются урегулировать также в ходе встреч контактной группы на минской площадке, но Киев регулярно нарушает взятые на себя обязательства и обстреливает территории Донбасса.