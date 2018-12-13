Сирия новости 13 декабря 16.30: под огнем ВВС коалиции погибло 15 мирных жителей Дейр-эз-Зора, в Идлибе радикал убил гражданского

Сирия, 13 декабря. Под огнем ВВС международной коалиции погибло 15 мирных жителей Дейр-эз-Зора, в Идлибе радикал убил гражданского, в Хаме возобновились перестрелки между САА и джихадистами. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций радикалов в Идлибе и Хаме.

Курды: захватили у ИГ1 здание в Хаджине.

Международная коалиция: убила 15 мирных жителей Дейр-эз-Зора.

Провинция Дейр-эз-Зор

На юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор продолжается противостояние между Демократическими силами Сирии (SDF) и террористами «Исламского государства»1 за контроль над стратегически важным городом Хаджин. Информационное агентство Al-Masdar News пишет, что курдские боевики захватили у ИГ мечеть. Тем не менее, большая часть города все еще принадлежит террористам.

Военный Twitter-канал (@Syrian_Lion) передает, что в результате очередного удара ВВС возглавляемой США международной коалиции погибло 15 мирных жителей данной части региона. О потерях в рядах ИГИЛ1, укрытия которого были целью авианалета, не сообщается.

Провинция Идлиб

В административном центре провинции Идлиб член одного из незаконных вооруженных формирований убил 70-летнего мирного жителя, передает местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@smmsyria).

На юге региона возобновились перестрелки между радикальными группировками и Сирийской арабской армией (САА), передает информационное агентство Al-Masdar News. Джихадисты «Тахрир аш-Шам» открыли огонь по расположениям правительственных сил, что спровоцировало ответный обстрел по укрепрайонам террористов в окрестностях Ат-Тамании, Сукейка и Хувейна.

Провинция Хама

Радикальные исламисты продолжают дестабилизировать ситуацию на севере провинции Хама. Военный источник передает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@EsiscTeam), что после очередной провокации со стороны джихадистов в этой части региона возобновились перестрелки между незаконными вооруженными группировками и Сирийской арабской армией (САА).

Twitter-канал (@zuzamikulova) пишет, что правительственные войска САР ведут обстрел укрепрайонов боевиков в окрестностях поселений Аль-Бувейда, Мааркаба и Лахайя.

Ирак

Информационное агентство Arab News пишет, что из тюрьмы курдских военизированных отрядов недалеко от города Сулеймания сбежало 20 заключенных членов «Исламского государства». 15 террористов удалось схватить, остальные скрылись.

В Багдаде сотрудники правоохранительных органов убирают бетонные ограждения, служившие для защиты административных зданий и мест большого скопления людей от нападений террористов-смертников на «джихад-мобилях». Al-Manar News сообщает, что демонтаж барьеров снизил транспортную нагрузку на ряд улиц города.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)