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Сирия новости 13 декабря 16.30: под огнем ВВС коалиции погибло 15 мирных жителей Дейр-эз-Зора, в Идлибе радикал убил гражданского

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Сирия новости 13 декабря 16.30: под огнем ВВС коалиции погибло 15 мирных жителей Дейр-эз-Зора, в Идлибе радикал убил гражданского

Сирия, 13 декабря. Под огнем ВВС международной коалиции погибло 15 мирных жителей Дейр-эз-Зора, в Идлибе радикал убил гражданского, в Хаме возобновились перестрелки между САА и джихадистами. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций радикалов в Идлибе и Хаме.

Курды: захватили у ИГ1 здание в Хаджине.

Международная коалиция: убила 15 мирных жителей Дейр-эз-Зора.

Сирия новости 13 декабря 16.30: под огнем ВВС коалиции погибло 15 мирных жителей Дейр-эз-Зора, в Идлибе радикал убил гражданского

Провинция Дейр-эз-Зор

Сирия новости 13 декабря 16.30: под огнем ВВС коалиции погибло 15 мирных жителей Дейр-эз-Зора, в Идлибе радикал убил гражданского

На юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор продолжается противостояние между Демократическими силами Сирии (SDF) и террористами «Исламского государства»1 за контроль над стратегически важным городом Хаджин. Информационное агентство Al-Masdar News пишет, что курдские боевики захватили у ИГ мечеть. Тем не менее, большая часть города все еще принадлежит террористам.

Военный Twitter-канал (@Syrian_Lion) передает, что в результате очередного удара ВВС возглавляемой США международной коалиции погибло 15 мирных жителей данной части региона. О потерях в рядах ИГИЛ1, укрытия которого были целью авианалета, не сообщается.

Провинция Идлиб

Сирия новости 13 декабря 16.30: под огнем ВВС коалиции погибло 15 мирных жителей Дейр-эз-Зора, в Идлибе радикал убил гражданского

В административном центре провинции Идлиб член одного из незаконных вооруженных формирований убил 70-летнего мирного жителя, передает местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@smmsyria).

На юге региона возобновились перестрелки между радикальными группировками и Сирийской арабской армией (САА), передает информационное агентство Al-Masdar News. Джихадисты «Тахрир аш-Шам» открыли огонь по расположениям правительственных сил, что спровоцировало ответный обстрел по укрепрайонам террористов в окрестностях Ат-Тамании, Сукейка и Хувейна.

Провинция Хама

Сирия новости 13 декабря 16.30: под огнем ВВС коалиции погибло 15 мирных жителей Дейр-эз-Зора, в Идлибе радикал убил гражданского

Радикальные исламисты продолжают дестабилизировать ситуацию на севере провинции Хама. Военный источник передает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@EsiscTeam), что после очередной провокации со стороны джихадистов в этой части региона возобновились перестрелки между незаконными вооруженными группировками и Сирийской арабской армией (САА).

Twitter-канал (@zuzamikulova) пишет, что правительственные войска САР ведут обстрел укрепрайонов боевиков в окрестностях поселений Аль-Бувейда, Мааркаба и Лахайя.

Ирак

Сирия новости 13 декабря 16.30: под огнем ВВС коалиции погибло 15 мирных жителей Дейр-эз-Зора, в Идлибе радикал убил гражданского

Информационное агентство Arab News пишет, что из тюрьмы курдских военизированных отрядов недалеко от города Сулеймания сбежало 20 заключенных членов «Исламского государства». 15 террористов удалось схватить, остальные скрылись.

В Багдаде сотрудники правоохранительных органов убирают бетонные ограждения, служившие для защиты административных зданий и мест большого скопления людей от нападений террористов-смертников на «джихад-мобилях». Al-Manar News сообщает, что демонтаж барьеров снизил транспортную нагрузку на ряд улиц города.   

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

Автор: Алексей Громов
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