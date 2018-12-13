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Хорошо, что Полторак это понял: в Госдуме подтвердили, что «Искандеры» достанут до Киева

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Хорошо, что Полторак это понял: в Госдуме подтвердили, что «Искандеры» достанут до Киева

Украинский министр обороны Степан Полторак сообщил, что Россия передислоцировала «Искандеры» ближе к границе с Украиной, и теперь в радиусе их поражения оказался Киев. Украинский военачальник назвал это «реальной угрозой».

В эфире одного из телеканалов Украины, глава украинского оборонного ведомства сообщил, что Россия передислоцировала свой ракетный дивизион «Искандер», который располагался в районе Краснодара, на границу с Украиной. По словам Степана Полторака, теперь российские «Искандеры» находятся в 50 километрах от украинской территории.

«Если бы он находился на старом месте, где он был до этого, он бы не доставал до Киева. Сегодня он перекрывает даже Киев. Это угроза», — заявил глава Минобороны Украины.

Полторак заметил также, что за последнее время Россия увеличила свои войска на границе с Украиной тремя батальонами тактической группы и 300 танками.

Хорошо, что Полторак это понял: в Госдуме подтвердили, что «Искандеры» достанут до Киева

Комментируя Федеральному агентству новостей эти сообщения министра обороны Украины, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин признался, что ему неизвестно, действительно ли Россия укрепила свои границы с Украиной теми силами, о которых говорит Полторак.

«Но то, что наши военные готовы к любым необдуманным действиям со стороны взбалмошных соседей, — это факт. Это закономерная реакция Москвы на введение военного положения в украинских областях, граничащих с Россией, и переброску к ним украинских военных группировок.

Напомню, Киев рапортует о том, что укрепил границу с Россией десантниками. Москва не могла на это не отреагировать. Разве они там чего-то другого ожидали? Думали, что мы будем спокойно смотреть на все это?» — сказал депутат Госдумы.

Александр Шерин напомнил, что в последние дни президент Украины Петр Порошенко не только подтягивает к границе с РФ свои войска, но и кричит на американском телевидении, что уже воюет с Россией.

«Даже несмотря на то, что войны как таковой нет, а официально нам ее не объявляли, предпринимать конкретные меры Россия обязана. Это рефлекторная реакция.

И очень хорошо, что министр обороны Украины Степан Полторак, хоть и военный из него так себе, понимает, что наши «Искандеры» достанут до Киева. Хоть что-то должно охладить их пыл. В следующий раз будут более аккуратны в своих высказываниях», — заключил парламентарий.

Автор: Марина Степанова
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