Хорошо, что Полторак это понял: в Госдуме подтвердили, что «Искандеры» достанут до Киева

Украинский министр обороны Степан Полторак сообщил, что Россия передислоцировала «Искандеры» ближе к границе с Украиной, и теперь в радиусе их поражения оказался Киев. Украинский военачальник назвал это «реальной угрозой».

В эфире одного из телеканалов Украины, глава украинского оборонного ведомства сообщил, что Россия передислоцировала свой ракетный дивизион «Искандер», который располагался в районе Краснодара, на границу с Украиной. По словам Степана Полторака, теперь российские «Искандеры» находятся в 50 километрах от украинской территории.

«Если бы он находился на старом месте, где он был до этого, он бы не доставал до Киева. Сегодня он перекрывает даже Киев. Это угроза», — заявил глава Минобороны Украины.

Полторак заметил также, что за последнее время Россия увеличила свои войска на границе с Украиной тремя батальонами тактической группы и 300 танками.

Комментируя Федеральному агентству новостей эти сообщения министра обороны Украины, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин признался, что ему неизвестно, действительно ли Россия укрепила свои границы с Украиной теми силами, о которых говорит Полторак.

«Но то, что наши военные готовы к любым необдуманным действиям со стороны взбалмошных соседей, — это факт. Это закономерная реакция Москвы на введение военного положения в украинских областях, граничащих с Россией, и переброску к ним украинских военных группировок. Напомню, Киев рапортует о том, что укрепил границу с Россией десантниками. Москва не могла на это не отреагировать. Разве они там чего-то другого ожидали? Думали, что мы будем спокойно смотреть на все это?» — сказал депутат Госдумы.

Александр Шерин напомнил, что в последние дни президент Украины Петр Порошенко не только подтягивает к границе с РФ свои войска, но и кричит на американском телевидении, что уже воюет с Россией.