Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии

Сирия: Захарова рассказала о контактах с Анкарой по операции Турции

35
0 Оставить комментарий

Сирия: Захарова рассказала о контактах с Анкарой по операции Турции

Москва, 13 декабря. Москва поддерживает контакты с Анкарой по вопросам турецкой операции в Сирии, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Накануне президент Турции Тайип Эрдоган сделал заявление о старте в ближайшие дни турецкой операции в Сирии против сил самообороны курдов, которых Анкара считает террористами, на восточном берегу реки Евфрат​​​. Представитель МИД РФ отметила, что в Москве внимательно следят за развитием ситуации.

«Мы поддерживаем контакт с нашими турецкими коллегами по всем вопросам, которые связаны с ситуацией в Сирии и проведением там контртеррористических операций», — подчеркнула Захарова.

Сирия: Захарова рассказала о контактах с Анкарой по операции Турции

Отвечая на вопрос, считает ли Россия курдские формирования в Сирии террористами, российский дипломат подчеркнула, что не по всем вопросам позиции Москвы и Анкары совпадают.

Автор: Катерина Иванова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.