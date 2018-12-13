Сирия: Захарова рассказала о контактах с Анкарой по операции Турции
Москва, 13 декабря. Москва поддерживает контакты с Анкарой по вопросам турецкой операции в Сирии, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Накануне президент Турции Тайип Эрдоган сделал заявление о старте в ближайшие дни турецкой операции в Сирии против сил самообороны курдов, которых Анкара считает террористами, на восточном берегу реки Евфрат. Представитель МИД РФ отметила, что в Москве внимательно следят за развитием ситуации.
«Мы поддерживаем контакт с нашими турецкими коллегами по всем вопросам, которые связаны с ситуацией в Сирии и проведением там контртеррористических операций», — подчеркнула Захарова.
Отвечая на вопрос, считает ли Россия курдские формирования в Сирии террористами, российский дипломат подчеркнула, что не по всем вопросам позиции Москвы и Анкары совпадают.