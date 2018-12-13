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Россия считает противоправным распространение суверенитета Израиля на Голаны

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Россия считает противоправным распространение суверенитета Израиля на Голаны

Москва, 13 декабря. Россия считает противоправным распространение суверенитета Израиля на Голанские высоты, Москва сохраняет свою приверженность данной оценке. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Остается неизменной наша оценка противоправного характера решения Израиля о распространении его суверенитета на Голанские высоты», — сказала дипломат, комментируя возможное признание суверенитета Тель-Авива на данной территории Вашингтоном.

Она напомнила, что изменение статуса Голан произошло в обход Совета безопасности ООН и является прямым нарушением решений ООН.

Израиль захватил принадлежащие Сирии Голанские высоты в ходе Шестидневной войны в 1967 году. О своем суверенитете на данной территории Тель-Авив в одностороннем порядке заявил в 1981 году.

Автор: Герман Парло
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