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Госдума приняла во втором чтении законопроект об упрощенном гражданстве для соотечественников с Украины

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Госдума приняла во втором чтении законопроект об упрощенном гражданстве для соотечественников с Украины

Москва, 13 декабря. Депутаты Госдумы РФ во втором чтении поддержали законопроект, который позволит преследуемым на Украине соотечественникам получать российское гражданство в упрощенном порядке, передает корреспондент Федерального агентства новостей
 
Поддержанные депутатами изменения в Федеральном законе «О гражданстве Российской Федерации» позволят президенту РФ утверждать категории иностранных граждан, которые вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке. 

«В гражданство РФ будут приняты соотечественники, проживающие в странах со сложной политической обстановкой, где происходят вооруженные конфликты и неконституционная смена политического режима», — отметил председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов. 

 
Законопроект упрощает получение российского гражданства для участников Государственной программы по переселению в РФ соотечественников, имеющих разрешение на временное проживание или вид на жительство. 
 
Планируется, что в третьем чтении законопроект об упрощенном гражданстве депутаты рассмотрят 18 декабря.

Автор: Ольга Летягина
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