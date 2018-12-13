Госдума приняла во втором чтении законопроект об упрощенном гражданстве для соотечественников с Украины

Москва, 13 декабря. Депутаты Госдумы РФ во втором чтении поддержали законопроект, который позволит преследуемым на Украине соотечественникам получать российское гражданство в упрощенном порядке, передает корреспондент Федерального агентства новостей.



Поддержанные депутатами изменения в Федеральном законе «О гражданстве Российской Федерации» позволят президенту РФ утверждать категории иностранных граждан, которые вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке.

«В гражданство РФ будут приняты соотечественники, проживающие в странах со сложной политической обстановкой, где происходят вооруженные конфликты и неконституционная смена политического режима», — отметил председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.



Законопроект упрощает получение российского гражданства для участников Государственной программы по переселению в РФ соотечественников, имеющих разрешение на временное проживание или вид на жительство.



Планируется, что в третьем чтении законопроект об упрощенном гражданстве депутаты рассмотрят 18 декабря.