СК России опубликовал видео наезда Mercedes на полицейского в Челябинске

Челябинск, 13 декабря. Следственный комитет России показал видео наезда Mercedes-Benz E-class 200 на сотрудника ДПС в Челябинске. Видеорегистратор одного из автомобилей заснял, как иномарка сбивает полицейского и скрывается с места аварии.

По данным пресс-службы регионального ведомства, ДПТ произошло еще 17 ноября, но проверка началась лишь сейчас — после публикации записи в социальных сетях.

Так, Mercedes сначала столкнулся с транспортным средством Lifan, а затем уехал с места ДТП и сбил дорожный знак «Объезд препятствия». При остановке иномарки получил травмы сотрудник ДПС, пишет «Царьград».

Согласно предварительным данным, за рулем немецкого авто находилась 15-летняя школьница в состоянии алкогольного опьянения. Как передавал телеканал «360», так как стритрейсерша является несовершеннолетней, к административной ответственности привлечен ее законный представитель.