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«Затруднили до предела»: Захарова прокомментировала процесс получения виз США россиянами

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«Затруднили до предела»: Захарова прокомментировала процесс получения виз США россиянами

Москва, 13 декабря. Ситуация с получением россиянами американских виз не изменилась: процесс по-прежнему затруднен до предела, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Дипломат пояснила, что сроки оформления документов, в частности, в Москве, остались прежними.

«Так или иначе, американская сторона затруднила механизм получения россиянами американских виз просто до предела», — сказала Захарова на брифинге.

Отмену властями США рекомендаций не посещать Россию дипломат связала  с завершением чемпионата мира по футболу в России. Рекомендации американские власти распространили в преддверии турнира.

Автор: Герман Парло
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