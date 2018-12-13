«Угрозы Киева игнорировать нельзя»: военный эксперт объяснил попытки ВМСУ прорваться под арку Крымского моста

Из Киева продолжают поступать угрозы в адрес Крымского моста, который связал вернувшийся в состав России полуостров Крым с «большой землей». Очередной выпад сделал депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук.

Этот деятель, ранее получивший известность из-за русофобских акций, заявил, что мост в Крым «вообще не должен существовать».

«Наша власть своими неполноценными действиями, не видя наперед шаги страны-агрессора, позволила эти врата построить, — раскритиковал Мосийчук для начала киевские власти. — Я убежден, что Керченский мост должен быть уничтожен как вражеская инфраструктура, разрешения на строительство которой Украина не давала».

Такие угрозы Киева отнюдь не безобидны, и игнорировать их нельзя, считает директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. По мнению эксперта, на Украине действительно стоят планы нанести удар по Крымскому мосту или максимально усложнить его использование. При этом рассматриваются самые разные варианты.

Постоянные угрозы из Киева, считает собеседник ФАН, тем более доказывают правильность действий российских пограничников, которые пресекли 25 ноября провокацию со стороны катеров и буксира ВМСУ в районе Керченского пролива. Это объяснимо, поскольку действия украинской стороны могли нести потенциальную угрозу.

«Казалось бы, каких-то два несчастных украинских катера и буксир пытались прорваться, и что из этого?» — задал риторический вопрос Кнутов.

Он призвал объективно рассматривать эти события — такой заход под Керченский мост далеко не столь безобиден.

«Давайте представим тонну взрывчатки на этом буксире. Буксир подходит под арку и подрывается. Перед этим экипаж покидает его, люди остаются живы, их подбирают эти катера и уходят в украинские воды. Мост взорван, — привел эксперт сценарий, который вполне мог бы осуществить киевский режим. Могло быть такое? Да легко».

Исходя из этого, логика российской стороны абсолютно предсказуема и законна, как и действия экипажей кораблей Береговой охраны Погранслужбы ФСБ РФ. Украина обязана учитывать новые реалии и требования России, полагает Кнутов.

«Поэтому мы и поставили вопрос: пожалуйста, будьте добры, предупреждайте, когда ваши военные суда идут под аркой Крымского моста. Почему мы ставим вопрос о досмотре украинских судов? По той же самой причине. Где гарантия, что там нет целого контейнера со взрывчаткой?» — спрашивает собеседник ФАН.

Напомним, после задержания три украинских военных судна были отведены в Керчь. 24 человека, которые находились на кораблях — украинские моряки и сопровождавшие их поход сотрудники СБУ — были арестованы на два месяца и этапированы в СИЗО Москвы.

Ранее с угрозами в адрес Крымского моста выступил экс-начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко, который подчеркнул, что мост обладает чрезвычайной важностью для России и при этом «является достаточно уязвимым для авиации, ракет, наземного и морского базирования».