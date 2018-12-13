Греф подсчитал убытки Сбербанка от программы «Спасибо»

Москва, 13 декабря. Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что бонусная программа «Спасибо» приносит банковскому учреждению большой убыток. По его словам, финансово-кредитное учреждение заплатит по ней клиентам 25 млрд руб.

«Программа «Спасибо» для нас генерит большой убыток. Больше 25 млрд рублей по ней мы заплатим», — заявил глава Сбербанка.

Греф также отметил, что кешбэк — неправильный вариант для этого банка и его имиджа, передает ТАСС.

«Спасибо» — программа лояльности для клиентов Сбербанка, которая предусматривает накопление баллов и их обмен на различные скидки, бонусы и деньги. Свыше 32 млн граждан являются участниками данной программы.

В текущем году Сбербанк планировал потратить на бонусы «Спасибо» 22,4 млрд рублей, об этом говорилось в материалах государственных закупок. Это в 1,7 раза больше, чем в минувшем году, когда денежные расходы на программу лояльности составили 13,3 млрд руб.