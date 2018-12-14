Смертельно опасная игрушка: в Госдуме намерены вывести из оборота жевательный и нюхательный табак

Жевательный и нюхательный табак могут объявить вне закона в России. Законопроект, запрещающий их оптовую и розничную продажу, готовятся рассмотреть в Госдуме. Авторы инициативы — депутаты Законодательного собрания Ростовской области. По их мнению, принятый в 2013 и 2015 годах запрет на торговлю насваем и снюсом не оправдал надежд.

«Создалась такая лакуна — когда формально запрет существует, но производители фактически его обходят: на пачках с этим табаком пишут не «сосательный», а «жевательный» или «нюхательный», а фактически он используется по тому же назначению. Сейчас этот табак в свободной продаже, его может купить каждый», — рассказала корреспонденту Федерального агентства новостей сенатор от Ростовской области Ирина Рукавишникова.

Типичная табачная лавка в одном из торговых центров на юге Москвы. Некурительный табак — на самом видном месте, рядом с кассой. Содержимое пестрых коробочек продавец не скрывает. «Вот снюс», — показывает она на круглую жестяную банку с жевательным табаком.

Цена одной упаковки — 300 рублей. Продают даже детям. Согласно глобальному опросу взрослого населения о потреблении табака в 2016 году, в России некурительные виды табака популярны именно среди школьников и студентов.

«Среди взрослых людей бездымный табак употребляли 0,4 % — это около полумиллиона человек. Среди детей 15 лет была распространенность больше 2,7 %. Это очень тревожит», — комментирует ситуацию член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве России Виктор Зыков. Даже родителям очень тяжело зафиксировать потребление этих видов табачных изделий. Одно дело, когда вы курите табак, и от вас пахнет табаком, а жевательный табак можно девать в школе под видом жвачки, никто не заметит! Можно дома, при родителях».

В жевательный табак производители кладут и насвай, и снюс. Добавляют красители и ароматизаторы, так что по вкусу не отличишь от жевательной резинки. По словам Виктора Зыкова, в нелегальных видах табачных изделий может оказаться «все, что угодно, даже куриный помет».

«Нет никаких гарантий, что в этой смеси не будет никаких болезнетворных микроорганизмов, инфекционных болезней», — отметил специалист.

Специалисты предупреждают: некурительный табак — смертельно опасная игрушка даже для взрослых. Одна порция снюса содержит в пять раз больше никотина, чем сигарета. Употребление двух пачек снюса в неделю приравнивается к курению полутора пачек сигарет в день.

«Могут использоваться вещества, которые повышают щелочность, — поясняет Виктор Зыков. Это означает, что повышается биодоступность, быстрее никотин всасывается в организм и доставляется в мозг. В итоге — более сильная зависимость, которая возникает очень быстро».

Жажда более сильных ощущений может привести пользователя снюса к употреблению наркотиков, предупреждают в Минздраве. Бездымный табак содержит более 30 канцерогенов, поэтому его регулярное употребление чревато поражением верхних дыхательных путей, сердечно-сосудистой системы и онкологией.

«У людей, которые потребляют разные типы, формы, бренды некурительных табаков — то есть жевательный, сосательный табак, нюхательный табак — у них в три-пять раз повышен риск развития рака полости рта, гортани, глотки и рака пищевода, — объяснил завотделом онкологического центра имени Блохина Давид Зариде. Один из типов табака, шведский снюс — хотя он, в принципе, менее канцерогенный — на 30–50 % повышает риск развития рака поджелудочной железы».

По данным исследований, некурительный табак в России потребляют около 654 тысяч человек или 1,5% от общего числа курильщиков. Законодатели уверены: действовать нужно уже сейчас, пока эти виды табачных изделий еще не приобрели массовую популярность. Как отметил член координационного антитабачного совета при Минздраве России — если вдруг какие-то виды не попадут под запрет, их ингредиенты нужно будет регулировать отдельно, и запрещать, в том числе, использование ароматизаторов.

Сегодня продавцы насвая и снюса платят штраф от 2000 до 4000 рублей. Должностные лица — от 7 до 12 тыс., юридические — от 40 до 60 тысяч. Чтобы реально вывести из оборота жевательный и нюхательный табак, «штрафы нужно ужесточать», уверен Виктор Зыков.

«Учитывая, что продавцы могут отбить этот штраф, всего один день поторговав некурительным табаком, понятно, что это неэффективно», — отметил эксперт.

Авторы законопроекта заручились поддержкой Минздрава, получили положительное заключение правового управления Совета Федерации. Свою оценку законодательной инициативе должны дать в правительстве РФ, после чего Госдума сможет рассмотреть документ в первом чтении.

Добавим, в 1988 году Всемирная организация здравоохранения рекомендовала запретить некурительный табак в странах, где он не получил широкое распространение. Так, в Европе продажа и производство жевательного табака всех видов, кроме классического, запрещены с 2001 года. С 2010 года распространение насвая, снюса и других жевательных препаратов с добавлением табака, извести или другого нетабачного сырья запрещено в Белоруссии. В Индии и Туркмении, где некурительный табак популярен издавна, запрет на продажу действует примерно 15 лет. Два года назад власти Туркмении полностью запретили продажу сигарет на территории страны.