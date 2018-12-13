Создают сатанинскую секту: Чаплин обвинил США в поощрении церковного раскола на Украине

Официальный спикер МИД РФ Мария Захарова обвинила США в поощрении церковного раскола на Украине, передает корреспондент Федерального агентства новостей. По словам отечественного дипломата, представитель Госдепартамента США по вопросам свободы вероисповедания Сэм Браунбек делает все возможное, чтобы посеять вражду между верующими.

«Он лично активно вмешивается в церковные дела Украины и насаждает чуждую миллионам верующих автокефалию, всячески поощряя раскольнические шаги Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея», — подчеркнула Мария Захарова.

Настоятель храма Феодора Студита у Никитских ворот, протоиерей Всеволод Чаплин в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что заявление Захаровой абсолютно правильное, заговорить об этом стоило уже давно.

«Участие Соединенных Штатов как на правительственном, так и на общественном уровнях в продавливании фанарско-порошенковской автокефалии очевидно. Известны контакты американских послов с основными силами, которые могут повлиять на этот проект, известны высказывания разных американских лиц. Известно, что бывшая Константинопольская церковь давно перестала быть православной как раз из-за американского влияния», — говорит отец Всеволод.

Патриархи-модернисты, которые, по сути, изменили православную веру, ставились при американской поддержке, продолжает он. Когда на патриарший престол мог взойти неприемлемый для Соединенных Штатов человек, воля иерархов грубо попиралась, и ставился очередной ультраобновленец.

«Известно, что так же продавлен при прямом участии США — прилетел на личном самолете [Гарри] Трумэна — патриарх Афинагор, ярый сторонник изменений православной веры в пользу либерального модернизма, в пользу идеологии западных элит. Вот так американцы делают из бывшей православной церкви сатанинскую секту», — рассуждает протоиерей.

В Киеве сегодня продавливается «собор» из раскольников, обновленцев, националистов и религиозных авантюристов. Это глубоко антиправославное и антихристианское деяние, считает он.