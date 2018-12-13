Захарова прокомментировала фейки СМИ об «опасной Чечне»

Москва, 13 декабря. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала фейки иностранных СМИ об «опасной Чечне», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Захарова отметила, что опасения иностранных журналистов относительно Чечни не имеют оснований. Она напомнила, что зарубежные СМИ активно работали в регионе, когда там было действительно небезопасно.