Не выполняют того, что сами подписывали: в Совфеде осудили США за жестокое обращение с Бутиной

МИД РФ обеспокоен ситуацией, связанной с арестом россиянки Марии Бутиной в США. Как передает корреспондент Федерального агентства новостей слова официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, Россия внимательно следит за происходящим и психологически поддерживает свою гражданку.

«Отмечаем недопустимое отношение к гражданке РФ со стороны властей США. Требуем ее скорейшего освобождения из тюрьмы, мы оказываем ей психологическую помощь в этот момент», — рассказала дипломат.

Как подчеркнула Захарова, Бутина является представителем настоящего гражданского общества, она не занималась ничем предосудительным, поэтому США обязаны гарантировать соблюдение всех прав молодой женщины.

«То, что американские власти позволяют себе делать в отношении Марии Бутиной, я думаю, вряд ли бы вынес человек даже со специальной подготовкой», — добавила она.

Зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей выразил солидарность с позицией министерства иностранных дел и подчеркнул, что Вашингтон нарушает все возможные нормы права, жестоко обращаясь с Марией Бутиной.

«Российская гражданка подвергается психологической обработке в интересах американского следствия, и это идет в нарушение прав человека. Это вызывает возмущение. США, которые всегда рьяно говорят о свободе слова, о правах человека сами жестко нарушают все это. В МИД РФ делают все возможное, чтобы поддержать Бутину и чтобы ее отпустили на свободу. Мы все надеемся на это», — рассказал сенатор.

По мнению Морозова, факт, что Вашингтон не идет навстречу Москве по поводу надуманного дела россиянки, говорит о том, что США, скорее всего, продолжат арестовывать граждан РФ по собственному желанию, что не может не вызывать обеспокоенности.

«Американцы за последние 5-6 лет задержали более 50 россиян, то есть США позволяют себе арестовывать граждан РФ в нарушение международного права и отправлять в тюрьмы тех, кого они хотят. США показывают, что они — главная страна, которая разрушает международное право, конвенции, в том числе и консульскую. С ними нельзя договориться, они не выполняют того, что сами подписали», — резюмировал он.

Напомним, Марию Бутину арестовали в Вашингтоне 15 июля. Молодую россиянку обвиняют в шпионаже и сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при Минюсте США. В Соединенных Штатах она находилась по студенческой визе. Американские власти могут приговорить девушку к 15 годам лишения свободы.