«Как к врагу»: героизация нацизма в Прибалтике дает РФ право применить силу без санкции ООН

В начале декабря состоялось событие, которое не стало сенсацией в российских СМИ и было замечено в основном прессой «молодых европейских демократий». Причем замечено в самом негативном ключе.

Российские неправительственные организации презентовали доклад «Наследие Второй мировой войны в странах Балтии: как восстановить справедливость для жертв нацистских преступлений».

Конечно же, наши соседи обиделись. И для этого есть очень веские причины. Например, в докладе освещены некоторые вопросы собственности, которые прибалтийские государства предпочли бы оставить не озвученными.

Ни для кого не секрет, что в прибалтийских государствах сразу же после обретения ими независимости была проведена реституция, зачастую носившая совершенно безжалостный характер. Старым хозяевам возвращались, дома, квартиры, магазины, земля и так далее. Но не всем известно, что реституция эта носила не сплошной, а вполне избирательный характер. И эта избирательность говорит весьма много об идеологии современных прибалтийских режимов.

Собственность возвращалась всем — за исключением тех, чьи права на нее были нарушены в период нацистской оккупации.

Так, в Латвии законы о восстановлении прав еврейских общин на объекты недвижимости и выплате компенсаций были заблокированы правыми латвийскими партиями. За эти законы голосовали только оппозиционные «русские» партии. Глава министерства юстиции Латвии в 2012 году в знак протеста против попыток принудить его ведомство заняться работой по составлению перечня еврейского имущества ушел в отставку. В итоге работа по составлению этого перечня так и осталась не начатой.

В Литве сложилась еще более пикантная ситуация. Дело в том, что еврейская собственность в этой стране конфисковывалась не только оккупационными властями, но и местными коллаборационистскими организациями. А деятели этих организаций в настоящий момент в Литве имеют статус борцов за независимость и национальных героев.

«Уже в середине июля 1941 года литовской администрацией Каунаса был издан приказ, предусматривавший переселение евреев в гетто и конфискации недвижимого еврейского имущества в пользу городского самоуправления», — говорится в докладе.

Вследствие этого казуса деятельность по восстановлению прав жертв Холокоста в Литве значительно затруднена. Настолько, что она как бы просто отсутствует.

Но доклад затрагивает вопросы даже более чувствительные, чем компенсации или возврат еврейских квартир и сервизов, героически нажитых прибалтийскими героями.

Речь в докладе идет о современном международном правовом статусе молодых прибалтийских демократий в свете проводимой ими политики в отношении исторической памяти и собственно континуитета.

Власти прибалтийских стран долгие годы пытаются пересмотреть итоги и смысл Второй мировой войны. Ради этого Таллин, Рига и Вильнюс применяют самые разные способы утверждения своего ключевого тезиса — о том, что члены воинских и полицейских формирований, созданных гитлеровцами, якобы «вели справедливую борьбу» с СССР и «отстаивали независимость» своих республик.

Тем самым, подчеркивается в докладе, страны Прибалтики фактически перевели себя в категорию «вражеского государства», в соответствии со статьей 107 Устава ООН.

«Настоящий Устав ни в коей мере не лишает юридической силы действия, предпринятые или санкционированные в результате Второй мировой войны несущими ответственность за такие действия правительствами, в отношении любого государства, которое в течение Второй мировой войны было врагом любого из государств, подписавших настоящий Устав, а также препятствует таким действиям», — гласит статья 107.

Согласно же статье 53 Устава ООН, «принудительные действия» в отношении такого «вражеского государства» можно предпринять и без получения полномочий от Совета Безопасности ООН».

То есть героизация нацистских преступников и включение коллаборационистских структур в собственный государственный континуитет дают право рассматривать современные государства Прибалтики как правопреемников союзников Третьего Рейха. России вполне позволительно применить к ним вооруженную силу без санкции ООН, то есть в любой момент.

Вот такие интересные правовые последствия бывают у русофобии и патологического антисоветизма.

Кроме этого в докладе содержатся рекомендации к странам Прибалтики по исправлению ситуации: прекратить героизировать нацистов, начать преследовать нацистских преступников, восстановить права жертв нацизма. Впрочем, нет никаких сомнений в том, что этими рекомендациями ни одно прибалтийское государство не воспользуется, так как эти действия противоречат их национальной идее — служить союзниками Третьего Рейха, который весьма вероятно не сгинул в прошлом, а растворился в будущем.

То что в настоящий момент происходит на Украине, дает нам веские основания не отбрасывать эту гипотезу, а отнестись к ней со всей серьезностью и готовиться к наступлению того будущего, в котором нацизм вернется на карту Европы и соединится со своими союзниками.