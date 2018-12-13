Никаких преувеличений, это супероружие: эксперт о реакции на российский автомат ШАК-12

Москва, 13 декабря. Реакция американских СМИ на сообщения о том, что российские силовики получили на вооружение ШАК-12, вполне объяснима — штурмовой автомат действительно является супероружием. Так считает военный историк Юрий Кнутов.

«Никаких преувеличений, это супероружие», — цитирует эксперта «Царьград».

Кнутов объяснил, что преимущества ШАК-12 по сравнению с другими автоматами особенно заметны, когда речь идет о ведении боя в условиях ограниченного пространства.

«Он очень эффективен на маленьких расстояниях, где обычный автомат Калашников из-за длинного ствола и длинного приклада неудобен — сложно его развернуть куда-то. От ШАК-12 не требуется большая дальность стрельбы. Тут главное убойная сила и, соответственно, удобство применения. Останавливающий эффект еще должен быть очень хорошим», — заявил Кнутов.

Напомним, ранее тревогу в связи с тем, что на вооружение спецназа ФСБ РФ поступил ШАК-12, забил американский журнал The National interest. Журналисты отметили, что российский штурмовой автомат идеально подходит для контртеррористических операций, например, освобождения заложников. 12,7-миллиметровые патроны ШАК-12, как написали американские СМИ, помогут остановить даже находящегося под действием адреналина и не чувствующего боли боевика.

Ранее стало известно, что в спецподразделения ФСБ РФ уже поступили новейшие автоматные комплексы ШАК-12, нервная реакция Запада не заставила себя долго ждать. Впервые, отметим, штурмовой автомат представили на выставке Defexpo-2018 в Индии.