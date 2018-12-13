Эрдоган учредил Космическое агентство Турции

Анкара, 13 декабря. Государственное космическое агентство было официально учреждено в Турции. Соответствующий указ подписал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает Resmi Gazete.

Как уточняется в документе, агентство будет финансироваться из государственного бюджета, оно формируется на основе Главного управления по делам авиации и космоса при министерстве промышленности и технологий, которое будет укрупнено и трансформировано в автономную структуру.

Одной из главных задач новой структуры будет разработка национальной космической программы и выполнение ее задач. В частности, агентство будет осуществлять работы над проектированием, созданием и внедрением космических аппаратов. Также Космическое агентство Турции должно снизить внешнюю зависимость страны в национальной космической отрасли.