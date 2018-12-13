Число погибших в ходе протестов «желтых жилетов» во Франции увеличилось до шести

Париж, 13 декабря. Число погибших в ходе акций протеста движения «желтые жилеты» во Франции увеличилось до шести — в ночь на четверг скончался еще один участник протестов. Об этом сообщил телеканал LCI.

По данным телеканала, в ночь на четверг скончался 23-летний молодой человек в городе Авиньон. Он умер после наезда грузовика. Водителя транспортного средства задержали.

Напомним, акции протеста «желтых жилетов» начались еще в середине ноября. Французы выступают против повышения цен на автомобильное топливо. Массовые протесты, которые проходят по субботам, сопровождаются стычками с сотрудниками полиции, разрушениями банков и магазинов, погромами.