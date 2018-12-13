В Госдуме поддержали мораторий на изменение ПДД

Москва, 13 декабря. Государственная автомобильная инспекция РФ объявила о моратории на инициирование поправок в правила дорожного движения (ПДД). По мнению ГИБДД, поправки вводятся слишком часто.

«Никакие поправки мы инициировать не будем, потому что всех замучили и запутали», — заявил руководитель Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.

Федеральное агентство новостей обратилось за разъяснениями к депутату Государственной думы РФ, члену Комитета по транспорту и строительству Владимиру Афонскому.

«Частые изменения в правила — это действительно не на пользу делу, ведь далеко не все водители постоянно следят за новостями. Бывает, что возникает путаница», — сказал он.

Собеседник ФАН уверен, что изменения в ПДД должны быть обусловлены только обеспечением безопасности участников дорожного движения.