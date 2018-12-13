Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

В Госдуме поддержали мораторий на изменение ПДД

40
0 Оставить комментарий

В Госдуме поддержали мораторий на изменение ПДД

Москва, 13 декабря. Государственная автомобильная инспекция РФ объявила о моратории на инициирование поправок в правила дорожного движения (ПДД). По мнению ГИБДД, поправки вводятся слишком часто.

«Никакие поправки мы инициировать не будем, потому что всех замучили и запутали», — заявил руководитель Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.

Федеральное агентство новостей обратилось за разъяснениями к депутату Государственной думы РФ, члену Комитета по транспорту и строительству Владимиру Афонскому.

«Частые изменения в правила — это действительно не на пользу делу, ведь далеко не все водители постоянно следят за новостями. Бывает, что возникает путаница», — сказал он.

Собеседник ФАН уверен, что изменения в ПДД должны быть обусловлены только обеспечением безопасности участников дорожного движения.

«И прежде чем становиться правилами, все нововведения должны пройти соответствующую апробацию, чтобы подтвердить их полезность и необходимость», — подытожил парламентарий.

Автор: Наталья Макеева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.