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Эксперты оценили шансы «Спартака» и «Краснодара» присоединиться к «Зениту» в плей-офф еврокубков

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Эксперты оценили шансы «Спартака» и «Краснодара» присоединиться к «Зениту» в плей-офф еврокубков

Москва, 13 декабря. Эксперты оценили шансы столичного «Спартака» и футбольного «Краснодара» присоединиться к петербургскому «Зениту» в плей-офф еврокубков.

Красно-белые расположены на дне турнирной таблицы в группе G, но ситуация может кардинально измениться. Так, победа в гостевом матче над «Вильярреалом» выводит красно-белых в плей-офф.

По мнению экс-владельца московского клуба Андрея Червиченко, «Спартак» — команда непредсказуемая, поскольку в игре может получиться все, а может — ничего.

Он считает, что на сегодняшний день красно-белые не похожи на коллектив, который может без препятствий и трудностей одержать победу в Испании, пишут «Известия».

«Москвичам может повезти, но объективных причин спокойно обыгрывать «Вильярреал» я не вижу», — полагает Червиченко.

Эксперты оценили шансы «Спартака» и «Краснодара» присоединиться к «Зениту» в плей-офф еврокубков

Что касается «Краснодара», ему достаточно не проиграть «Севилье» в гостях, однако воплотить эту задачу в жизнь будет сложно.

Как отметил бывший тренер Михаил Гершкович, «быки» сейчас на ходу, показывают хороший уровень футбола как во внутреннем чемпионате, так и в еврокубках. Эксперт выразил надежду, что краснодарцам удастся пройти дальше.

Автор: Андрей Крылов
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