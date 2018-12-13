«Опираться на утечки в СМИ опасно»: Захарова пояснила «готовность Бутиной» работать со следствием США

Москва, 13 декабря. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала появление информации о якобы готовности задержанной в США россиянки Марии Бутиной сотрудничать с американским следствием, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Новость о якобы согласии Бутиной сотрудничать со следствием США разместили ABC News накануне. Захарова обратила внимание, что источник информации нельзя назвать надежным.

«Мы следим за развитием ситуации, — подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства России. — Опираться на утечки в СМИ опасно, особенно, когда речь идет о человеке в неволе, над которым проводятся физические и психические эксперименты. Когда вы содержитесь в таких условиях, да и обвинений [против вас] не сформулировали конкретных — это, безусловно, давление, чтобы ввести человека в определенное состояние».

Захарова также обратила внимание, что Бутина, которую в США обвиняют в якобы шпионаже, является обычной девушкой, поэтому способность оказать сопротивление на давление у россиянки минимальная.

«Как и какие решения она примет, чтобы оказаться на воле, с учетом того, что она политический заключенный? — задала риторический вопрос российский дипломат. — Все решения, которые она примет, будут нами поддержаны, мы понимаем речь идет не об опытом человеке, военнослужащем — речь идет о молодой женщине, которая подверглась нападению со стороны западной демократии».

Ранее Валерий Бутин, отец девушки, заявил, что арестованная в США дочь не собирается ни при каких сделках признавать свою вину за несовершенные ею правонарушения.