Главврача благовещенской больницы уволили за перевязку пациентки скотчем

Благовещенск, 13 декабря. Главного врача благовещенской больницы, в которой медики перевязали пожилую пациентку после операции скотчем, уволили.

В четверг, 13 декабря, появилась информация о том, губернатор Амурской области Василий Орлов принял решение о необходимости уволить главврача больницы, где 63-летнюю женщину, прошедшую через операцию, перевязали обычным скотчем.

Региональный Минздрав на данную ситуацию ответил достаточно оперативно, заявив, что подобные действия недопустимы, однако подчеркнул, что в настоящее время наблюдается нехватка перевязочных материалов.

Напомним, женщина находилась в хирургическом отделении больницы после операции по удалению желчного пузыря, поверх швов медики наложили бинт, приклеенный обычным скотчем. Об этом пишет Lenta.ru.