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Захарова о возможности отозвать признание Порошенко президентом: Есть политические меры

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Захарова о возможности отозвать признание Порошенко президентом: Есть политические меры

Москва, 13 декабря. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос о том, может ли Россия отозвать признание Петра Порошенко украинским президентом, напомнила, что выборы главы государства на Украине состоятся совсем скоро, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Для это есть политические меры и дипломатическая практика. Конкретно применительно к нашей стране не считаю нужным комментировать [отзыв признания Порошенко]. На Украине предстоят президентские выборы. У украинского народа будет возможность сделать выбор даже в тех условиях, которые сейчас сложились», — сказала Захарова.

Напомним, в конце ноября ВМСУ устроили провокацию в районе Керченского пролива. Законно задержанных украинских моряков, вторгшихся в территориальные воды РФ, Киев объявил чуть ли не «узниками совести». 

Вслед за этим президент Украины Петр Порошенко ввел в 10 областях Украины военное положение. Как отметил президент России Владимир Путин, для Порошенко, имеющего крайне низкий предвыборный рейтинг, обострение ситуации на Украине может быть выгодно.

Захарова о возможности отозвать признание Порошенко президентом: Есть политические меры

Автор: Герман Парло
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