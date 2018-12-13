Число жертв крушения поезда в Турции выросло до семи | 13 декабря | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

СК России и ФСБ пресекли деятельность по финансированию терроризма СК России совместно с сотрудниками ФСБ пресечена деятельность по финансированию терроризма. Задержаны семеро подозреваемых, придерживающихся радикальных религиозных воззрений. С 2010 года, используя банковские карты, они перевели не менее 38 млн рублей на счета участников боевых действий, выступающих на стороне международных запрещенных на территории России террористических организаций «Исламское государство» и «Джебхат-Ан-Нусра». Вопрос об аресте подозреваемых будет решен в ближайшее время

Число жертв крушения скоростного поезда в Турции выросло до семи Число жертв крушения скоростного поезда в Турции выросло до семи, ранены 46 человек. Как уточняют местные СМИ, среди погибших - шесть пассажиров и машинист состава. Состояние троих из 46 раненых врачи расценивают как тяжелое. В турецком Минтрансе ранее сообщили, что причиной катастрофы на железной дороге стало то, что на путях оказался другой состав, которого там не должно было быть. После столкновения с рельсов сошли два вагона. Российское посольство в Анкаре уточняет, есть ли среди погибших и пострадавших граждане РФ.

Жители города Скальбия готовятся к празднованию Рождества и Нового года Жители христианского города Скальбия в провинции Хама, готовятся к празднованию Рождества и Нового года. Об этом сообщает корреспондент ФАН в республике. Праздничная иллюминация заметна на центральных улицах, в домах и в витринах магазинов. Но, несмотря на затишье, бойцы народного ополчения Скальбии продолжают нести службу на линии фронта, которая находится всего в полукилометре от жилой застройки. По словам военных, они будут пресекать все попытки боевиков испортить людям праздник.