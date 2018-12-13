Счетная палата упрекнула Минстрой в провале реформы по ценообразованию

Москва 13 декабря. Счетная палата назвала безрезультатной реформу ценообразования в строительстве. Причиной провала, по мнению аудиторов, стало ненадлежащее исполнение реформы Минстроем РФ.

Согласно отчету СП, за три года на проведение реформы было потрачено 1,9 миллиарда рублей, при этом 1,4 млрд рублей были выделены из федерального бюджета. Аудиторы ведомства считают, что новая система определения сметной стоимости строительства, основанная на «ресурсном» методе, не готова. Кроме того, в ведомстве полагают, что нормативная база, которая необходима для реализации реформы не создана в полном объеме.

Напомним, реформа ценообразования должна была завершиться в этом году. Она предполагала переход на «ресурсный» метод сметных расчетов. Согласно нему, при ценообразовании учитываются текущие цены на строительные материалы, оборудование, труд. В настоящее время при ценообразовании используются промежуточные индексы, умноженные на цены 2001 года.

Отметим, что в Минстрое с выводами Счетной палаты «в целом согласились» и учли замечания в дорожной карте. К ресурсному методу определения сметной стоимости ведомство планирует перейти к 2022 году.