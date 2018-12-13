Шойгу заявил о готовности РФ развивать военное сотрудничество с Индией

Нью-Дели, 13 декабря. Россия готова развивать военно-техническое сотрудничество с Индией на долгосрочной основе, заявил в четверг глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

На встрече с индийским коллегой Нирмалой Ситхараман он назвал беспрецедентным уровень доверия между двумя государствами, а также сообщил о создании в российско-индийской межправительственной комиссии по ВТС рабочей группы по военному сотрудничеству.

«О беспрецедентном уровне доверия между нашими странами говорят интенсивность и глубина военно-технического сотрудничества», — подчеркнул Шойгу.

По словам российского министра, ни одно государство не сотрудничает с Индией в сфере передачи технологий производства вооружений и военной техники настолько плотно, как РФ. Шойгу отметил, что отношения Москвы и Дели затрагивает «самые чувствительные сферы.

В частности, глава российского оборонного ведомства напомнил, что Россия поставит Индии системы ПВО С-400 «Триумф» и фрегаты проекта 11356. Шойгу обратил внимание, что, несмотря на внешнее давление, соответствующие контракты были подписаны.

«Готовы к дальнейшему сотрудничеству в военной и военно-технической области на плановой и долгосрочной основе», — сказал он.

Также в четверг Шойгу сообщил о создании в российско-индийской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству рабочей группы по военному сотрудничеству.