«Русфонд» снизит сумму долга семьи Фриске до 7 млн рублей

Москва, 13 декабря. Благотворительная организация «Русфонд» согласилась уменьшить сумму долга семьи покойной певицы Жанны Фриске до семи миллионов рублей.

После смерти артистки между семьей Фриске и организацией разгорелся громкий скандал вокруг потраченных на лечение певицы денег. Фонд подал на семью Фриске в суд, требуя вернуть неиспользованные на лечение 21 миллион рублей. Родители певицы судились с «Русфондом», но не смогли документально отчитаться, что деньги были потрачены именно на лечение.

По словам юриста Фриске, между представителями организации и семьей певицы достигнуто взаимопонимание. Он отметил, что «Русфонд» согласился снизить сумму долга до семи миллионов рублей, остальные деньги организация закроет за счет своего бюджета.

«Долг будет списан. По крайней мере, устные договоренности об этом есть», — приводит KP.Ru слова юриста.

Отмечается, что в связи с тем, что есть судебное решение о выплате долга, то мирное соглашение должен зафиксировать суд.