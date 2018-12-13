Сирия: как США отреагировали на планы Анкары начать новую операцию против курдов

Пентагон отреагировал на планы Турции начать военную операцию на северо-востоке Сирии. Американцы назвали планы турецких властей неприменимыми. Подробности —в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Представитель Министерства обороны США Шон Робертсон, резко осудил планы Турции начать военную операцию против курдских вооруженных формирований к востоку от реки Евфрат. В Пентагоне назвали возможные действия турецких властей неприменимыми и призвали к диалогу.

«Односторонние военные операции на северо-востоке Сирии, осуществляемые любой стороной, особенно если американские военные могут присутствовать там или вблизи, вызывают серьезную обеспокоенность. Мы бы сочли подобные действия неприемлемыми», — заявил Робертсон.

Напомним, накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в ближайшее время Анкара начнет операцию на северо-востоке Сирии, отметив, что это поспособствует политическому урегулированию и сделает территорию более пригодной для жизни местного населения.

Протест Министерства обороны США понятен, американцам выгодно чтобы в регионе было большое количество воюющих группировок, считает политолог Александр Асафов. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН). По словам эксперта, множество различных сил и нестабильность в регионе обуславливают присутствие американских военных на территории Сирии.

«Американцам важны лояльные группировки, которыми можно прямо или косвенно управлять, для того чтобы сохранить положение в регионе. Им нужно сохранение положения в регионе, поскольку часть американской политики — игра на усиление и создание противоречий. Им важна нестабильность, поскольку она и обуславливает присутствие американцев в регионе, потому что если на эти земли придет мир, это создаст проблемы для США. Присутствие американцев будет ничем не обусловлено. Сейчас они могут говорить, что они якобы выполняют там миротворческую миссию», — считает Александр Асафов.

По мнению эксперта, само заявление Эрдогана о скором начале военной операции — это попытка расставить точки над i в курдском вопросе и показать американцам, что им нужно определиться с тем, кого они будут поддерживать. Турецкий лидер ясно дал понять, что текущая ситуация и неопределенность американских военных его не устраивает, и он намерен действовать жестко, несмотря на позицию США.

«Речь Эрдогана была очень яркой и предметной. Он призвал США стать настоящим союзником Турции и перестать поддерживать курдов, против которых он планирует начать военную операцию. Он был достаточно жесток в своей риторике, и очевидно что ситуация с курдскими группировками, которые поддерживают американцы, его не устраивает. Эрдоган публично дал всем понять, как именно он собирается решать проблему. Я думаю, что в любом случае военная операция будет, только возможно не столь масштабная. Ему нужна демонстрация силы для того чтобы усилить свою переговорную позицию с американцами, поскольку у него не так много аргументов. Я так понимаю, что ситуация, связанная с убийством Джамаля Хушукджи, себя уже исчерпала, но Эрдоган пытается на новой волне получить преференции. Он опытный политик и каждое его слово выверено. Он дает американцам понять, что хочет видеть полный отказ США в помощи курдам, ему требуется решение курдского вопроса», — подчеркнул эксперт.

Однако, по словам собеседника ФАН, американцы не бросят поддерживать курдов, потому что им не на кого больше опереться в регионе.