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Глушаков перейдет в «Ахмат» на зарплату 30 тысяч рублей, чтобы не платить алименты

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Глушаков перейдет в «Ахмат» на зарплату 30 тысяч рублей, чтобы не платить алименты

Москва, 13 декабря. Скандал вокруг центрального полузащитника и капитана столичного «Спартака» Дениса Глушакова набирает обороты. Согласно данным Telegram-канала Mash, 31-летний Глушаков хочет перейти в «Ахмат» по окончании соглашения с красно-белыми.

По имеющимся данным, сотрудники полиции прослушали аудиозаписи Глушакова, где он угрожает своей супруге Дарье. Хавбек хочет перейти в грозненский клуб, где его заработная плата составит 30 тысяч рублей, чтобы существенно уменьшить сумму выплаты алиментов.

«А поеду в Грозный играть — зарплата будет 30 тысяч рублей. Сколько там надо будет алиментов платить? Посчитаешь», — следует из расшифровки записи.

Напомним, представляющий интересы супруги футболиста адвокат Сергей Жорин заявил, что Дарья обратилась в полицию по факту угроз в свой адрес со стороны мужа в период бракоразводного процесса.

Автор: Алексей Громов
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