Сирия: Захарова рассказала о работе над конституцией республики

Москва, 13 декабря. Ведется работа по формированию конституции Сирии, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам Захаровой, российские специалисты интенсивно работают в регионе. Представитель МИД РФ добавила, что в Дамаске пройдет 11-е заседание российско-сирийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Представители делегаций соберутся в пятницу, 14 декабря.

«Российскую делегацию, в состав которой включены представители профильных министерств и ведомств, возглавит председатель российской части межправкомиссии заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов», — сказала Захарова.

Она уточнила, что на полях заседания планируется провести ряд встреч, в том числе с высшим руководством республики.