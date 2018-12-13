Дамаск, 13 декабря. Бойцы сирийской правительственной армии обнаружили сотни тел, похороненных в районе города Абу-Кемаля, расположенного в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

Сирийские военные нашли семь братских могил с сотнями неопознанных тел в районе Дейр-эз-Зора, который долгое время находился под контролем запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1.

Предположительно, боевики ИГ1 осуществляли «казнь» этих лиц в период оккупации региона. К настоящему моменту удалось эксгумировать уже 101 неопознанный труп, однако раскопки все еще продолжаются. Большинство людей погибло от жестокого обращения, длительных пыток или посредством казни.

В распоряжении ФАН оказалось видео с места событий, на кадрах которого видно, как несколько рабочих в средствах индивидуальной защиты достают останки и помещают их в специальные пластиковые пакеты.

Напомним, что в конце 2017 года после масштабной военной операции при участии сирийской правительственной армии и российской авиации был восстановлен контроль над западным берегом реки Евфрат в провинции Дейр-эз-Зор, в том числе над пограничным городом Абу-Кемалем.

Сирийская армия неоднократно находила массовые захоронения в районах, которые ранее находились под контролем «Исламского государства», особенно в Дейр-эз-Зоре и прилегающей к нему сельской местности.

Боевики ИГ вселяли страх в мирных жителей, осуществляя жестокие казни против любого, кто нарушает или выступает против их террористической идеологии. В начале декабря в сирийском городе Ракка, бывшей столице «Исламского государства» в Сирии, сотни трупов также были извлечены из братских могил. В основном это были гражданские лица, убитые во время варварских бомбардировок коалиции. Всего около 1500 трупов было захоронено в братской могиле, которая получила название Panorama в честь кольцевой развязки, рядом с которой она расположена.

1 Организация запрещена на территории РФ.