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«Законодательный зуд»: в Госдуме оценили идею штрафовать за кофе в метро

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«Законодательный зуд»: в Госдуме оценили идею штрафовать за кофе в метро
Москва, 13 декабря.  Идея штрафовать пассажиров в метро Москвы за стаканчики с кофе является самым настоящим законодательным зудом, заявил депутат Госдумы Ярослав Нилов.

С такой инициативой выступил член комиссии Мосгордумы по безопасности Евгений Герасимов. Он пояснил, что при резком торможении поезда человек может сжать стакан рукой и напиток все равно прольется, несмотря на крышку.

В ответ Нилов заявил, что Мосгордуме стоит сконцентрировать свое внимание на решении вопроса пробок и коллапса в метрополитене.

«Кому мешает человек со стаканчиком, который имеет крышку, когда человек находится в метро?" - удивился Нилов в комментарии агентству РИА Новости.

По его словам, то, что человек может приобрести кофе по пути на работу или на учебу — «это развитая культура в разных странах мира».

«Вот откуда этот законодательный зуд — абсолютно непонятно», — поразился он.

Инициативу Герасимова не оценили и департаменте транспорта Москвы.

«Никаких серьезных проблемных вопросов к кофе в стакане с крышкой нет», – говорится в сообщении в официальном Twitter департамента.

В мэрии также отметили, что в крупнейших метрополитенах в мире и отношение к пассажирам с кофейными стаканами положительное.

Автор: Ярослава Замысловатова
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