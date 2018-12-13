Европа предала лозунг «экономика без политики»: Захарова отреагировала на резолюцию по «Северному потоку — 2»

Москва, 13 декабря. Европейский союз, власти которого столько лет повторяли лозунг «экономика без политики», пытаются диктовать свои условия коммерческим структурам, что совершенно недопустимо. Об этом, комментируя решение Европарламента о принятии резолюции, осуждающей строительство «Северного потока — 2», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Экономика без политики — это был их [европейских политиков] лозунг на протяжении многих лет. Почему же они считают возможным диктовать политические правила в этой сфере. Могут ли подобные заявления появляться в будущем? Конечно. За этими людьми стоят спецслужбы, которые используют рычаги давления в своих конъюнктурных целях», — сказала Захарова.

Дипломат назвала безумием попытку Европарламента противодействовать энергетическому сотрудничеству стран ЕС с Россией, которое выгодно в первую очередь самим европейцам. Европейские политики предали свой лозунг о том, что политика не смешивается с экономикой, подчеркнула официальный представитель российского дипломатического ведомства.

«Чего хотят власти ЕС? Чьи интересы эти люди выражают? Если они говорят, что представляют интересы простых людей, то они врут. Обывателям нужно тепло по объективной цене, а Россия — это добросовестный поставщик», — отметила Захарова.

По ее словам, давление на Европарламент было оказано Вашингтоном — США, напомним, остановив «Северный поток — 2», надеются нарастить объем экспорта СПГ в Европу.

Отметим также, что строительство «Северного потока — 2» уже идет. На данный момент уложены около 300 километров трубопровода.