«Лицемерно и печально»: Захарова прокомментировала признание Бабченко человеком года по версии Time

Москва, 13 декабря. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала размещение группы журналистов на обложке номера Time, который был посвящен званию «Человек года», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Журналисты попросили Захарову прокомментировать выбор редакции американского журнала Time, которая назвала человеком году группу журналистов, в частности инсценировавшего свою смерть Аркадия Бабченко.

«Вот покуда вас как журналистов эта вся история будет волновать, столько они и будут заниматься этим манипулированием, — заметила представитель МИД РФ. — Что касается объективности подачи информации — это все смешно. Это просто смешные вещи, которые непонятно что отражают. Явно есть механизм формирования этих материалов».

Особое внимание Захарова уделила персоне Бабченко, имя которого упомянули в этом номере журнала. Она прокомментировала это признание соомнительной деятельности журналиста.

«Случайно так вышло, что Бабченко подали в список Time. Вот это странно. Подавать его в список было обречено на провал. Прошло время, прошла его легализация через журнал Time. И теперь все помнят его не как человека, обмазавшегося свиной кровью [во время инсценировки смерти], а как человека с обложки Time. Лицемерно это и печально».

Time назвал коллективного «человека года-2018». Звание было присвоено целой группе журналистов из разных уголков планеты: убитому саудовскому публицисту Джамалю Хашукджи, редактору филиппинского антиправительственного портала Марии Ресса, арестованным в Мьянме репортерам Reuters Ва Лоне и Кьяу Сое Оо, а также редакции американской газеты The Capital, расстрелянной киллером.