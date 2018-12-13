Захарова назвала сообщение о «ядерной бомбе в Крыму» фейком и измышлением

Москва, 13 декабря. Заявление Запада о том, что Москва якобы разместила в Крыму ядерное оружие, — фейк и измышление, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Дипломат прокомментировала материал The Guardian, в котором еврокомиссар по безопасности Джулиан Кинг заявил о «ядерной бомбе в Крыму».

«Хотелось бы, чтобы эта фальшивка имела опровержение. Думаю, это вызов самой газете и ее журналистам», — заявила она.

Понять, почему у Кинга случился «выброс фейка», сложно, отметила дипломат.

«Что касается измышлений про «ядерную бомбу в Крыму», то оставим их на совести Джулиана Кинга, который, очевидно, переживает свое скорое расставание с ЕС и со своим нынешним постом», — добавила она.

Захарова обратила внимание Кинга на плачевную санитарную ситуацию на Украине. По ее словам, ряд украинских СМИ писал об обнаружении в Бердянске холеры, вспышках других инфекционных заболеваний на территории страны.