Воевать «пушечным мясом» точно никто не будет: эксперт оценил заявление США о нехватке моряков в случае военной угрозы

Министерство транспорта Соединенных Штатов заявило о потенциальной нехватке гражданских моряков, которые в случае возникновения военной угрозы войдут в экипажи резервного флота. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Более того, на международном рынке грузоперевозок ощутимо сокращается число судов под флагом Соединенных Штатов, на которых американские моряки могли бы поддерживать квалификацию. Эти выводы содержатся в докладе Счетной платы Соединенных Штатов, с текстом ознакомился RT. Среди предложенных мер по решению этой проблемы — разработка резерва для моряков, создание условий для повышения рентабельности судов.

«Заинтересованные стороны выявили проблему в виде потенциальной нехватки моряков с гражданством США для комплектования принадлежащего государству резервного флота при задействовании судов для военных нужд — отчасти ввиду снижения числа судов под американским флагом, на которых ходят эти моряки», — говорится в тексте доклада.

США собираются на кого-то нападать

Военный эксперт, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с корреспондентом ФАН заявил, что ему не очень понятно беспокойство американцев. У них и так самый сильный флот на планете — и по количеству боевых кораблей, и по численному составу: 319 421 человек на активной службе, 99 616 человек в резерве. Для сравнения — ВМФ России насчитывает 148 тысяч человек, ВМС КНР — 215 тысяч. Это те страны, которые указаны в американской военной доктрине в качестве наиболее предполагаемых противников.

«Понятно, что ни с Россией, ни с Китаем США воевать не будут. Тогда с кем? С Ираном или КНДР, где численность военных моряков составляет, по разным данным, от 40 до 60 тысяч человек? Смешно же. И зачем вообще США с кем-то воевать, тем более, на море? Нападать на них некому. Единственным серьезным историческим врагом и конкурентом за контроль над Тихим океаном была Япония, которая на них и нападала в период Второй мировой. Но сегодня Япония — союзник Соединенных Штатов, практически оккупированная американцами страна. Со стороны Атлантического океана тоже сплошь союзники по НАТО. То есть ждать нападения с воды им попросту неоткуда», — пояснил Дмитрий Родионов.

По словам эксперта, единственное, что приходит в голову, наблюдая за этой милитаристской истерикой, — это то, что США сами собираются на кого-то нападать. И вот тут возникает вопрос — на кого? Конечно, если представить себе, что возможна полноценная война на морских пространствах, подобная тем, что были с участием самих кораблей и палубной авиации, то флоту США просто нет равных. Однако такая война невозможна, она неизбежно перерастет в полномасштабное противостояние со всеми вытекающими последствиями.

«И тут вопрос: нужно ли это Америке? Воевать они решаться разве что с Ираном или Северной Кореей, хотя с последней, учитывая наличие у нее ядерных ракет, и то вряд ли. Но против этих противников у США флота слишком много. Тогда чего они жалуются на нехватку личного состава? Все просто, уровень милитаризации в США давно переплюнул показатели холодной войны: они вкладывают гигантские деньги в военный бюджет без реальной на то надобности, прикрывая это рассуждениями о «внешней угрозе», которую сами и выдумали.

И чтобы военные могли требовать все больше денег, им нужно постоянно ныть о проблемах, писать Конгрессу, который занимается выделением средств, о том, как их флот пойдет на дно в случае столкновения с русскими, китайцами или марсианами, если срочно не увеличить его финансирование. Нам остается только пальцем у виска покрутить. Смешно было, когда на днях Помпео назвал полет всего лишь двух наших ТУ-160 в Венесуэлу «разбазариванием средств». Чья бы корова мычала. Если им некуда деньги девать — их право», — считает эксперт.

Но, как отмечает военный эксперт, США должны понимать, что они не смогут втянуть Россию в разорительную гонку вооружений. Она сегодня не количественная, а качественная, и тут у России есть значительные преимущества.

«А вы, если хотите, можете хоть все население забрить в солдаты и матросы, это не поможет — воевать «пушечным мясом» с вами точно никто не будет. У нас есть более современные и эффектные средства», — заключил Дмитрий Родионов.

Ранее Пентагон планировал нарастить число боевых кораблей до 355 единиц в ответ на «усилия Китая по модернизации ВМС» и «возрождающуюся военно-морскую деятельность России».