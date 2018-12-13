Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Требование СССР о выводе войск США из Японии должно учитываться в мирном договоре с РФ — МИД

120
0 Оставить комментарий

Требование СССР о выводе войск США из Японии должно учитываться в мирном договоре с РФ — МИД

Москва, 13 декабря. Токио и Москва должны учитывать требование СССР о выводе американских войск с территории Японии в ходе переговоров о мирном договоре между двумя государствами. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Комментируя перспективы заключения мирного соглашения между Японией и РФ, Захарова отметила, что конкретные сроки решения данного вопроса не определены.

«Нет конкретных договоренностей по срокам урегулирования мирного договора, впереди много кропотливой работы по укреплению взаимного доверия», — пояснила она.

Мирный договор между Москвой и Токио по итогам Второй мировой войны так и не был заключен. Основной помехой для подписания документа является территориальный спор: японская сторона заявляет о своих правах на Южные Курилы. Острова перешли к России после поражения Японии в 1945 году. Москва считает, что оснований для территориальных претензий со стороны Токио нет.

Автор: Герман Парло
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.