Москва, 13 декабря. Токио и Москва должны учитывать требование СССР о выводе американских войск с территории Японии в ходе переговоров о мирном договоре между двумя государствами. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Комментируя перспективы заключения мирного соглашения между Японией и РФ, Захарова отметила, что конкретные сроки решения данного вопроса не определены.

«Нет конкретных договоренностей по срокам урегулирования мирного договора, впереди много кропотливой работы по укреплению взаимного доверия», — пояснила она.

Мирный договор между Москвой и Токио по итогам Второй мировой войны так и не был заключен. Основной помехой для подписания документа является территориальный спор: японская сторона заявляет о своих правах на Южные Курилы. Острова перешли к России после поражения Японии в 1945 году. Москва считает, что оснований для территориальных претензий со стороны Токио нет.