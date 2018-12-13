Кризис англосаксов: триумфаторам XX века грозит катастрофа на фоне взлета России и Китая

Насколько важны те события, которые сегодня разворачиваются во Франции? Если посмотреть на них и на современное состояние мировой политики с системной точки зрения, то мы можем увидеть весьма любопытную картину.

Сколько ни говорят о крахе Ялтинско-Потсдамской системы современного мира, на самом деле никуда она не исчезла, жива-здорова и, как откорректированный Второй мировой войной вариант Версальской системы, в наступающем 2019 году может с полным правом отпраздновать свое столетие.

Столетний баланс

Распад СССР, кризис ООН, крах «однополярного мира» и прочие политические потрясения по-прежнему происходят исключительно внутри этой системы, что лишний раз подчеркивает не только ее собственную жизнеспособность, но и еще более высокую жизнеспособность создавших данную систему сил.

Разумеется, при этом все они периодически или даже постоянно желают изменить, а то и сломать сложившийся сто лет назад общий баланс в свою пользу. Но система была устроена так, что до сих пор успешно демпфировала эти внутренние для нее толчки, при всех видоизменениях сохраняясь как целое.

Нет никаких сомнений в том, что с этой политической системой тесным образом связана и аналогичная финансово-экономическая система, которая через центральные банки разных стран мира, включая Федрезерв США, на протяжении более чем ста лет соединяет и контролирует все без исключения национальные и транснациональные рынки.

Все это — хорошо известные, очевидные, но плохо понимаемые факты. Для лучшего и более наглядного их понимания, наверное, стоит вспомнить политические, а следовательно и экономические, итоги двух мировых войн ХХ века.

Оба раза в числе победителей оказывались США, Британская империя (Великобритания) и Франция (с вопросами насчет «Республики Виши», но все-таки). Россия и Китай, претерпев политические трансформации, из разряда побежденных перешли в разряд победителей. Обратный переход пришелся на долю Японии. Германия оба раза оказывалась побежденной, но сохраняла свой «державный» статус — во многом благодаря России (СССР). Зато слабым Австро-Венгрии и Османской империи пришлось покинуть список субъектов мировой политики — на их месте возникло множество мелких государств, самым мощным из которых сегодня является современная Турция, весьма далекая от каких-либо глобальных политических претензий.

Видимое самоуничтожение СССР в начале 1990-х годов, с сохранением Российской Федерации как единого государства, тем не менее, не привело к трансформации всей системы в целом. За нашей страной сохранился и стратегический ракетно-ядерный потенциал, и место постоянного члена в Совбезе ООН с правом вето.

Все попытки других «центров силы», в первую очередь США, осуществить «добивание» РФ: от чеченских войн до украинского «Евромайдана», оказались не только безуспешными, но и, по большому счету, бессмысленными. Поскольку привели к быстрому росту китайской финансово-экономической (вспомним хотя бы, что в 1949—1971 годы место Китая в Совбезе ООН было предоставлено правительству Гоминьдана, которое реально контролировало только остров Тайвань!), а впоследствии, как выяснилось, и российской военной мощи.

Трансформация мира

Если с этой точки зрения оценивать происходящие в мире политические процессы, то сегодня можно зафиксировать, что в стане «двойных победителей», то есть главных бенефициаров ХХ века: США, Великобритании, а теперь и Франции — идут весьма негативные изменения как раз системного порядка.

За океаном вот уже второй год продолжается и даже становится все более острым противоборство между «трампистами» и «глубинным государством», 15-летнее господство которого, начатое терактами 11 сентября 2001 года и завершенное инаугурацией Дональда Трампа 20 января 2017 года, привело к утрате «глобального лидерства» Америки, в том числе к системной деградации ее военно-политической и финансово-экономической мощи. Стоит добавить, что «клан Трампов» имеет немецко-шотландские корни, а потому к числу «англосаксов» 45-го президента США отнести сложно.

Великобритания переживает такой же, или даже более глубокий, внутриполитический кризис в связи с выходом из Евросоюза. «Брекзит» все сильнее дискредитирует не только образ «доброй старой Англии», но и ставит под вопрос гигантские привилегии бывшего «центра мира» в государствах континентальной Европы, в странах Содружества и во всем мире. Более того — речь идет о возможном выходе из состава Великобритании Северной Ирландии и Шотландии.

Теперь же в рукотворный (сомнений по данному поводу остается все меньше) политический кризис вступила Франция — также бывшая колониальная держава, имеющая свои зоны влияния в Африке, в Азии и в обеих Америках, обладательница собственного ракетно-ядерного арсенала и одного из пяти мест постоянного члена Совбеза ООН с правом вето. И причиной этого кризиса стало президентство Эммануэля Макрона, которого считают «человеком Ротшильдов», то есть операторов все того же «англосаксонского мира».

Как видим, триумфаторам XX века грозит цивилизационная катастрофа, которая может навсегда вычеркнуть их из числа мировых гегемонов — как это случилось столетие назад с двумя империями. Случаен ли такой одновременный «кризис англосаксов»? Не исключено. Но случайность, как правило, является всего лишь следствием еще не познанной закономерности.

Все это происходит на фоне взлета России и Китая, которые в настоящее время выступают как главные оппоненты Pax Americana, демонстрируя намного более высокий уровень политической управляемости и стабильности.

Поэтому, если исходить из общего системного правила (50 + 1), можно сделать вывод, что нынешние события во Франции могут (или даже должны) стать той «соломинкой, которая переломит спину верблюда», то есть приведут к трансформации всего «пейзажа» мировой политики. Именно это почти сто лет назад произошло по итогам Первой мировой войны, которая уничтожила политические итоги Венского мира 1815 года.

Судя по всему, эти процессы займут ближайшие несколько лет и полностью завершатся к рубежу 2024—2025 годов.